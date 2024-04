Verbouwing gevangenis Veenhuizen kost tussen de 180 en 220 miljoen euro

In 2022 leek alles voor de verbouwing al in kannen en kruiken. Er was een onderneming bereid om voor zo'n 100 miljoen euro de gevangenissen aan te pakken. Maar in september trok de onderneming zich terug. Stijgende bouwkosten - onder meer door de oorlog in Oekraïne - maakten het onmogelijk om voor het afgesproken bedrag de klus te klaren. Sindsdien ligt de renovatie, die eigenlijk begin 2023 van start zou gaan, stil.