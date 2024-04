Rokers slaan slag in Duitsland na prijzenstijging sigaretten en shag: 'Het kost daar tien euro minder'

"Ik zag het op het nieuws. 25 euro voor een pakje shag, dat is niet normaal", reageert een roker bij ReadShop Boelens in de Emmer wijk Emmermeer. "Ik ga nu maar iets minder roken, dat moet wel. Of eventueel naar Duitsland. Stoppen? Dat heb ik al een paar keer geprobeerd, maar dat is moeilijk. Ik ga eerst maar eens minderen."

'Roker blijft roken'

"Het is de grootste accijnsverhoging ooit", weet eigenaar Roelof Boelens van de tabakszaak in Emmermeer. Hij denkt dat het zeker invloed gaat hebben op het koopgedrag van klanten in de grensstreek. "Vooral bij het kopen van een pakje shag. Dat kost in de winkel in Duitsland bijna tien euro minder. En straks wordt dat zelfs twee tientjes. Bij sigaretten is dat ongeveer drie euro. Dan loont het om je tabak over de grens te halen. En ik geef die mensen niet eens ongelijk."