Plannen vakantiepark Ansen gaan door, ondanks faillissement huizenbouwer

Green Boutique moet op zoek naar een nieuwe bouwer voor de recreatiewoningen op vakantiepark Het Anser Erf in Ansen. De vakantieparkenexploitant wil 38 huisjes neerzetten op een deel van het park, maar woningontwikkelaar Unbrick die de huisjes zou plaatsen is failliet.

Unbrick was een bedrijf uit Ede dat vrij snel vakantiehuizen in elkaar kon zetten. De verschillende onderdelen werden in de fabriek al gemaakt en hoefden daarna op locatie alleen nog in elkaar worden geklikt.

Ze werkten samen met Green Boutique, dat de huisjes in de markt zet. "Wij gaan gewoon door", vertelt Frank de Groot van Green Boutique. "Maar we moeten op zoek naar een andere bouwer, daar zijn al gesprekken mee."

'Kost veel tijd'

Volgens De Groot gaan de plannen voor de vakantiehuisjes in Ansen vooralsnog gewoon door. "De insteek blijft om er luxe en duurzame woningen te plaatsen."

De bedoeling was om de woningen er begin dit jaar neer te zetten, maar die planning lijkt te zijn afgeweken. Dat komt met name door het traject voor het aanvragen van vergunningen. Daar gaat veel tijd in zitten, stelt De Groot.

"Het gaat niet alleen om de bouw van de huisjes, maar je moet ook nadenken over in- en uitritten van het park. Daarna zijn er verplichtingen rondom de aanleg van groen en de aanleg van stroomvoorzieningen. Dat kost tijd."

Het Anser Erf

Op het Anser Erf moeten tachtig tot negentig luxe vakantiehuisjes verrijzen. Kontour Vastgoed is de partij achter de plannen, maar de ontwikkelaar gaat alle huisjes niet zelf meer bouwen. Een derde van de grond is verkocht aan Green Boutique en zij vullen dus voor een gedeelte de plannen in.

Kontour Vastgoed wilde eerst alles zelf doen, maar merkte dat het lastig was om vakantiehuisjes te verkopen. Het bedrijf hoopte dat de woningen van Green Boutique er vrij vlot stonden, waarna ze zelf wilden beginnen terwijl het park al wat vorm had gekregen.

Hielke Tillema, directeur van Kontour, laat weten dat het plan voor hun gedeelte van het park nog steeds actueel is.

Zorgen