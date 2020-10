Veiligheidsregio Drenthe van 'zorgelijk' naar 'ernstig'

Een regio gaat van 'zorgelijk' naar 'ernstig' als er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn, of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is. In Drenthe zijn 10,3 procent van de testen positief.

De Veiligheidsregio Drenthe is bezig met het schrijven van een nieuwe noodverordening. Deze is morgen klaar en wordt dan ook ingevoerd.

Dit zegt het coronadashboard over een regio die 'ernstig' is: Ernstig: Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen.

Het kabinet heeft een deel van de langetermijnplanning voor de coronacrisis gepresenteerd. Dat noemen ze ook wel de routekaart: een document met standaardmaatregelen per risiconiveau.

Dit zijn de maatregelen bij een regio die 'ernstig' is Met maximaal vier personen er op uit.

Bij thuisbezoek maximaal drie personen van een ander huishouden.

Voor bijeenkomsten en evenementen geldt met reservering: maximaal 30 personen binnen en 40 personen buiten.

Geen koopavonden meer, behalve voor levensmiddelen.

Op huwelijken mogen maximaal 30 gasten zijn.

Bij een uitvaart mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten aanwezig zijn.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten om 22.00 uur, laatste inloop om 21.00 uur.

Eerder al van 'waakzaam' naar 'zorgelijk'

Op 7 oktober werd het risiconiveau al verhoogd van 'waakzaam' naar 'zorgelijk'. In de nieuwe maatregelen van het kabinet is er nu een risiconiveau bijgekomen dat is 'zeer ernstig'. Dat gebeurt pas als er 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week. Dit niveau geldt nu al voor acht veiligheidsregio's.

Eerder vanavond kondigde premier Rutte nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Horeca moet dicht en amateursport in groepsverband voor volwassenen wordt stilgelegd. Volgens Rutte gaan we in een gedeeltelijke lockdown.