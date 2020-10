5 vragen over Ruinerwold: hoe zat het en hoe verder?

Hoe begon het ook al weer?

Op 14 oktober stroomt de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold vol met politiewagens. Een verhuurde boerderij die alleen per bruggetje is te bereiken, wordt hermetisch afgezet voor buitenstaanders. Binnen verblijft een vader met zes kinderen. Moeder is al eerder overleden, oudere kinderen hebben zich losgemaakt van het gezin.

Het gezin woont al negen jaar afgesloten van de buitenwereld in de boerderij. Ze krijgen hulp van de Oostenrijkse 'klusjesman' Josef B. De oudste zoon in de boerderij, Jan, heeft in de periode voor de ontdekking een paar keer contact gezocht met inwoners van Ruinerwold, hij was onder andere in café De Kastelein. De kroegeigenaar seint de politie in, waarna de bal begint te rollen.

Het gezin wordt uit de boerderij gehaald, vader Gerrit Jan van D. en Josef B. worden aangehouden, ze worden onder andere verdacht van vrijheidsberoving.

Hoe gaat het met het gezin?

Zoon Jan is los van zijn broers en zussen op een andere plek ondergebracht. Volgens burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden gaat het naar omstandigheden goed met de kinderen.

Meteen na de ontdekking worden de kinderen opgevangen en krijgen ze de benodigde zorg. De Groot ontmoette alle kinderen een paar maanden later. Het vijftal apart van de oudste zoon Jan. Hij zegt het geweldig te vinden om te zien hoe goed het met ze gaat en vindt dat ze er goed uitzien. "Het zijn jongvolwassenen die zin hebben om te bouwen aan hun toekomst", concludeert hij na een gesprek met de kinderen. "Ze zijn zeker niet wereldvreemd."

Met vader Gerrit Jan van D. gaat het allesbehalve goed. Hij kreeg in 2016 een hersenbloeding en kreeg geen medische zorg. Hij kan niet meer praten, dat bemoeilijkt het onderzoek.

En met 'klusjesman' Josef B.?

Die snapt niets van alle beschuldigingen. Hij ging onlangs in hongerstaking omdat hij niet vrijkomt. "Als u mij niet vrijlaat, ga ik in hongerstaking tot ik dood ben", zei B. eind september tegen de rechter. Kort daarop ging hij daadwerkelijk in hongerstaking.

Hoe staat het met de rechtszaak?

Op 21 januari boog de rechtbank in Assen zich voor het eerst over de zaak Ruinerwold. Er wordt onder andere gekeken hoe de zaak verder moet verlopen en er wordt bepaald dat Gerrit Jan van D. neurologisch onderzocht moet worden. Dat gaat nogal lastig, door zijn medische toestand.

In april is een tweede zitting, de beschuldiging van witwassen wordt op die dag van tafel geveegd. Het gevonden geld in de boerderij is namelijk legaal verkregen. Wel blijven de andere beschuldigingen, zoals vrijheidsberoving, staan.

Op 2 juli gaat de zaak verder, op die dag blijkt dat Josef B. weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baancentrum. Een dag later deelt de rechtbank mee dat de Oostenrijker niet vrij komt.

Tijdens de vierde zitting op 17 september zijn de onderzoeksrapporten van het Pieter Baan Centrum over de twee verdachten nog niet klaar. Wel blijkt die dag dat zoon Jan ruim honderd uur aan beeldmateriaal aan het Openbaar Ministerie heeft gegeven. Wat daarop te zien is en of het bruikbaar is, is nog niet bekend.

Het OM verwacht dat de onderzoeksrapporten van het Pieter Baancentrum deze maand afgerond zijn. Binnenkort volgt dan ook een nieuwe zitting in de zaak.

Hoe gaat het verder met de boerderij?

De gemeente De Wolden voert nog een strijd met Josef B. over de boerderij aan de Buitenhuizerweg. De gemeente vindt dat B. regels heeft overtreden bij de verbouw van de boerderij. De Oostenrijker moet het pand in oorspronkelijke staat terugbrengen, hij kan volgens de gemeente iemand inhuren terwijl hij vast zit. Wat er in de toekomst met de boerderij gebeurt is aan de eigenaar van het pand. De buurman vreest dat het pand een attractie wordt.

Een jaar deed de politie onderzoek en was de pers aanwezig om verslag te doen in Ruinerwold. Hieronder een compilatie van die beelden: