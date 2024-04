Nieuwe subsidie moet woningisolatie in Drenthe bevorderen

Goed nieuws voor woningeigenaren met een bescheiden inkomen in Drenthe: er is een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld om woningisolatie te bevorderen.

De gemeente Assen laat weten dat woningeigenaren met deze subsidie tot wel 2.500 euro kunnen ontvangen. Het isoleren van je huis zorgt niet alleen voor meer comfort tijdens warme of koude dagen, maar ook voor een lagere energierekening en een verminderde CO2-uitstoot. De regeling geldt voor alle gemeenten in Drenthe en wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Ecologisch onderzoek

De subsidie kan worden gebruikt voor verschillende isolatiewerkzaamheden, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie. "Aanvragers hoeven zich geen zorgen te maken over kosten voor ecologisch onderzoek als ze voor het isoleren een bedrijf inschakelen dat gecertificeerd is om natuurvriendelijk te isoleren", schrijft de gemeente Assen. Een ecologisch onderzoek is nodig om bijvoorbeeld te onderzoeken of er vleermuizen in de spouw zitten.