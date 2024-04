Leerzame reis naar het verleden: basisschoolkinderen onderzoeken barak uit Tweede Wereldoorlog

Leskoffer

Begin maart kregen de leerlingen al een speciale koffer met lesmateriaal voorgeschoteld op school. Die was samengesteld door Van de Giessen en medebestuurslid Janne IJmker. In de koffer waren wat lesbrieven te vinden, maar ook spullen die de Joodse bewoners van de barak destijds hadden. Bijvoorbeeld kledingstukken of een keppeltje.

Omdat antisemitisme nog steeds bestaat denkt de organisatie dat extra bewustwording over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd geen kwaad kan. "Het lijkt nu actueler dan ooit. En daarom is bewustwording zo belangrijk, dat willen we bereiken met deze lessen", legt Van de Giessen uit.