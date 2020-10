14 Drenten overleden afgelopen vijf jaar aan moord of doodslag

Alleen in de provincie Zeeland vielen met 11 doden minder slachtoffers tussen 2015 en 2019.

Landelijk

In Nederland kwamen de afgelopen vijf jaar 630 mensen om het leven door moord of doodslag. In provincie Zuid-Holland waren de meeste slachtoffers: 164.

In Nederland stierven vorig jaar 125 mensen door moord of doodslag, iets meer dan in 2018. Het overgrote deel van de slachtoffers is man. Een derde van alle moorden werd vorig jaar gepleegd in de drie grootste steden van Nederland: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Drentse slachtoffers

In Drenthe waren er de afgelopen 5 jaar dus 14 slachtoffers van moord of doodslag. Denk daarbij aan de moord op oud-militair Marcel Hoogerbrugge, Ralf Meinema en Koert Elders die in zijn huis in Gees werd overvallen en daarbij om het leven kwam.