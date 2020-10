Waar zijn alle vliegenzwammen gebleven?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Rob Crispijn is lid van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe, en herkent het beeld van veel minder vliegenzwammen. "Maar de reden daarvoor is lastig te geven. Het kan aan veel verschillende dingen liggen. Zo reageert de ene paddenstoel anders op een hete zomer dan een ander soort paddenstoel. En we hebben na de hete zomer heel veel natte perioden gehad, dat heeft ook weer invloed."

Hete zomer, natte herfst

Crispijn vind het wel jammer dat er zo weinig vliegenzwammen te zien zijn dit jaar. "Ze zijn er wel hoor, maar je zag ze vorig jaar véél meer. Toen waren het er misschien ook wel extreem veel. Het is wel zonde ja, het is toch onze mooiste paddenstoel vind ik, zo karakteristiek rood met witte stippen."

Dat er minder vliegenzwammen zijn, komt misschien ook wel juist doordat het er vorig jaar zo veel waren. Crispijn: "Er zit een soort golfbeweging in, dat zie je overal in de natuur. Neem een appelboom, als die het ene jaar heel veel appels geeft, is hij het jaar daarop vrijwel leeg. Zo werkt het ook met paddenstoelen."

Giftig

Gelukkig zijn er nog genoeg mooie paddenstoelen te vinden in de natuur dit jaar, zegt Crispijn. Een rondje door het bos bevestigt dit beeld. Achter elke boom en tussen het mos zijn genoeg sporen te vinden. Van rodekoolzwam en geel hoorntje tot elfenbankje en zwavelkop, er is nog genoeg paddenstoelenpracht te vinden.

Wie goed kijkt, kan allerlei moois ontdekken (Rechten: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

Maar weinig vliegenzwammen dus dit jaar. De vliegenzwam is een van de bekendste paddenstoelen met zijn rode hoed met witte stippen. Hij is hartstikke giftig. De paddenstoel dankt zijn naam aan een oud gebruik. De vliegenzwam werd vroeger gebruikt als vliegenverdelger, door kleine stukjes van de zwam in de melk te leggen. Vliegen die hiervan dronken werden op deze manier vergiftigd.

Meer vergiftigingen

Het kenniscentrum voor vergiftigingen, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), is dit jaar al zes keer geraadpleegd omdat iemand vergiftigd was na het eten van zelfgeplukte paddenstoelen. Welke paddenstoelen er precies werden opgegeten, is niet bekend. Nu we weer middenin het paddenstoelenseizoen zitten, verwacht het centrum nog meer paddenstoelenvergiftigingen.

Dit komt ook omdat eten uit de natuur meer in de belangstelling is komen te staan, meldt de Nederlandse Mycologische Vereniging. Dit is de vereniging die zich bezighoudt met paddenstoelen. Volgens de vereniging weten mensen niet altijd goed de verschillende soorten paddenstoelen te onderscheiden. Met vergiftiging als gevolg zodra iemand een verkeerde paddenstoel eet.

Paddenstoelen plukken om te eten? Let op! De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft nog een aantal tips om vergiftiging te voorkomen: - Eet nooit paddenstoelen die je niet kent, - Lees over de eetbaarheid van een soort, en verdiep je in de bereidingsmethoden ervan, - Verwerk nooit (gedeeltelijk) bedorven paddenstoelen in een maaltijd,

