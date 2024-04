Zaak rond 'gevaarlijke' hond King sleept zich voort: 'Burgemeester besluiteloos'

Hond King is inmiddels alweer vijf weken terug bij zijn Emmer baasje. Maar blijft de American Bully XL daar? Burgemeester Eric van Oosterhout wil de viervoeter van straat houden vanwege mogelijke herhaling van gevaarlijk gedrag. Vanmiddag stonden de partijen tegenover elkaar voor het gerechtshof in Leeuwarden.

King werd vorig jaar oktober door de burgemeester in beslag genomen na een bijtincident met een witte herder in een winkelcentrum in Emmen. De hond had eerder dat jaar al een teckel doodgebeten, waarop King een muil- en aanlijngebod kreeg opgelegd. De hond is vervolgens onderzocht door de gemeente en als 'gevaarlijk' bestempeld. De eigenaar van King bestreed het besluit bij de bezwarencommissie, die bepaalde dat het onduidelijk is of King daadwerkelijk heeft gebeten. De hond moest daarom terug, vond de commissie.

Van Oosterhout legde dat advies naast zich neer en wilde de hond niet teruggeven vanwege het risico op herhaling. Waarop de eigenaar met succes een kort geding aanspande. King is sinds begin maart weer terug bij zijn baasje. Van Oosterhout reageerde met turbo- en spoedappèls tegen deze uitkomst. Wat leidde tot de rechtsgang van vanmiddag in Leeuwarden.

'Herhaling van incidenten'

Bij de uitkomst van de vorige rechtszaak speelde de duur van de inbeslagname van de hond een grote rol. Dat mag slechts tijdelijk en de burgemeester had sneller moeten beslissen over het lot van de hond. Het werd ook de hamvraag tijdens de zitting in Leeuwarden.

De rechter vroeg aan de advocaten van de gemeente Emmen wat er zou gebeuren met King als de hond toch weer in beslag zou worden genomen. "Ik durf geen uitspraak te doen over wat de burgemeester gaat beslissen", liet een van de vertegenwoordigers namens de gemeente weten.

De burgemeester wil een 'herhaling van incidenten' voorkomen. Teruggave van de hond betekent het 'teniet doen van de openbare veiligheid en orde', aldus de gemeente. Maar is het dan geen zaak dat de burgemeester vooraf laat weten wat hij verder met de hond wil? Herplaatsen? Een spuitje geven? Of toch teruggeven? Want dat is voor nu totaal niet duidelijk, aldus de rechtbank.

De advocaten van de gemeente melden verder dat de burgemeester eerst de uitkomst van een tweede, bestuursrechtelijke procedure wil afwachten. Deze is inmiddels ook opgestart door de eigenaar. Want de eigenaar vindt dat de burgemeester niet in zijn recht staat wat betreft het in beslag nemen van de hond. Zolang deze tweede procedure nog niet is afgerond, hakt de burgemeester nog geen definitieve knoop door over het lot van de hond. Hoewel de advocaten als mogelijke opties wel herplaatsing en euthanasie benoemen.

Besluiteloosheid

"Na ruim zes maanden (sinds de inbeslagname) weten we nog steeds niet wat de bedoeling is van de burgemeester", beklaagde advocaat Biemond zich over de gang van zaken." De strafpleiter spreekt van besluiteloosheid aan de kant van Van Oosterhout.