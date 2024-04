En dat is 2: naast PLOP nu ook SP tegen miljoenenplan wielerbaan Assen

Naast Stadspartij PLOP voelt ook coalitiepartner SP in Assen er weinig voor om 9 miljoen euro te steken in het wielercentrum op Stadsbroek. Van de vijf partijen in de coalitie zijn er nu twee tegen de plannen, waarover in mei door de gemeenteraad een besluit wordt genomen.

'Weggegooid geld'

De SP wil dat de plannen zo snel mogelijk de prullenbak in verdwijnen. "We vonden de wielerbaan altijd al weggegooid geld", reageert fractievoorzitter Jannie Drenthe. "Een prestigeproject waarin miljoenen aan gemeenschapsgeld wordt ingezet voor een klein groepje mensen." Zij ziet liever dat Assen investeert in breedtesport en ontmoetingen in de wijk. "Daar zetten we graag deze miljoenen voor in."