Succesvolle lobby Ruinerwold: nachtbus uit Meppel gaat langs meer dorpen

Kroegtijgers uit Ruinen, Ruinerwold en Dwingeloo hoeven zaterdagnacht niet te stressen over hoe ze thuiskomen na een avondje stappen in Meppel. Als ze op tijd bij de bushalte zijn en een werkende ov-chipkaart of pinpas hebben, kunnen ze vanaf komend weekend met de bus terug.

Het OV-Bureau Groningen Drenthe breidt het aantal routes voor nachtbussen uit. De nieuwe nachtbuslijn 432 rijdt elke zaterdagnacht om 02.30 uur vanaf het Prinsenplein naar Ruinerwold, Oosteinde en Ruinen om vervolgens terug te keren naar Meppel.

De nieuwe route komt er nadat de Ondernemersvereniging Ruinerwold een petitie was gestart voor een nachtbus naar het dorp. Het OV-bureau ziet in de actie een bevestiging dat er vraag is naar 'nachtelijke busritten om veilig thuis te komen'.

Geslaagde actie

"Hartstikke mooi, dit is waar je het voor doet", reageert een blij verraste André Wienen, voorzitter van de Ondernemersvereniging Ruinerwold. Wienen verzamelde online ruim vijfhonderd handtekeningen en was nog voornemens om die te bundelen om officieel aan te bieden aan het OV-Bureau. "Maar dat is dus niet meer nodig, fijn dat het gezien is."

De vereniging pleitte ook voor een stop in Pesse, maar uitgaanspubliek uit dat dorp moet het blijven doen met station Hoogeveen als dichtstbijzijnde halte in de zaterdagnacht. Die lijn 434 rijdt via Koekange en Zuidwolde naar het station in Hoogeveen.

Dwingeloo