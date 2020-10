Rechtbank bespreekt rapport vader Gerrit Jan van D. eind deze maand

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Pieter Baan Centrum

Van D. heeft vier jaar geleden een hersenbloeding gehad en is daarom tot dusver nog niet gehoord in zijn strafzaak. Door de hersenbloeding kan de vader niet meer praten. De man is inmiddels door deskundigen van het Pieter Baan Centrum bezocht. Uit deze onderzoeksresultaten moet blijken of Van D. überhaupt als verdachte kan worden gehoord. En dat is belangrijk voor het vervolg van het strafproces tegen Van D. De rechtbank besliste op een eerdere zitting dat hiervoor een nieuwe zittingsdatum wordt gepland, en dat wordt nu eind oktober.

Vrijheidsberoving

De 68-jarige Van D. en medeverdachte Josef B. (59) werden een jaar geleden aangehouden, nadat een verborgen gezin in een boerderij in Ruinerwold werd ontdekt. Beiden worden verdacht van onder meer vrijheidsberoving van de negen kinderen van het gezin, waarvan Van D. de vader is. De Oostenrijker B. deed boodschappen voor het gezin en regelde de inkomsten door meubels te maken en te verkopen.



Het gezin leefde eerder in Overijssel, onder andere in Zwartsluis. Toen het in de boerderij in Ruinerwold kwam te wonen, gingen zes kinderen mee.