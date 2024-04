Rechtbank akkoord met deal Emmenaren en Openbaar Ministerie na onderschepte cocaïne uit Brazilië

De rechtbank kan zich vinden in de deal tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de zeven mannen die verdacht worden van het opzetten van een drugslijn vanuit Emmen naar Brazilië. De zaak is daarmee verder afgerond.

De zeven mannen gaan akkoord met celstraffen van 15 tot 36 maanden voor hun deelname aan een drugsorganisatie, een poging tot import van coke en de voorbereidingshandelingen. Hier staat tegenover dat de mannen geen verweer voeren en niet in hoger beroep gaan. Drie van de zeven verdachten zijn Emmenaren, de overige mannen komen uit Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Den Haag.

Deal bespaart kosten en zittingstijd

Volgens de rechtbank staan alle seinen op groen om deze zaak versneld af te doen. Dit levert een enorme kostenbesparing op en zittingstijd. "Met het oog op efficiency heeft de rechtbank er in deze zaak voor gekozen de zaken volgens procesafspraken af te doen", zei de rechter.

Hierbij is voldaan aan de voorwaarden zoals eerder door de Hoge Raad zijn gesteld. Zo zijn de verdachten bij hun volle verstand, is er sprake van voldoende bewijs en is de deal proportioneel.

Kantoor vol afluisterapparatuur

De mannen werden in 2021 opgepakt, nadat ze al geruime tijd waren afgeluisterd. De agenten waren bezig met het onderzoek naar de moord op Ralf Meinema in 2017. Het lichaam van het slachtoffer lag verborgen in de kofferbak van zijn eigen auto.

De moordenaars wilden de wagen laten verdwijnen in het water van de Stieltjeskanaal. Maar het voertuig bleef deels op de kade hangen. De zaak is bekend komen te staan onder de naam 'kofferbakmoord'.

De agenten hoopten in het kantoor van een van deze verdachten, ijzerhandelaar Willem B. (55), meer op te vangen over de lugubere moordzaak in 2017. Het kantoor was volgehangen met afluisterapparatuur.

De agenten konden daardoor meeluisteren met de plannen om cocaïne te importeren vanuit Brazilië. In september 2019 werd in de haven van Brazilië een zoutlading met 71 kilo coke onderschept, die klaarstond voor een de zending naar Nederland.

Coke verstopt tussen ijzer en metaal

Daarop werd een nieuwe lading voorbereid, deze keer verstopt tussen oud ijzer en metaal. Tot een verzending is nooit gekomen. De groep werd in mei 2021 opgepakt. De 25-jarige zoon van Willem B. werd als achtste verdachte in deze zaak meegenomen: de twintiger wilde geen deal sluiten met het OM.