Crisisopvang 2e Exloërmond blijft week langer open, lot Expo Assen onduidelijk

De tijdelijke nachtopvang in 2e Exloërmond blijft open tot 10 april. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn besloten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had hierom gevraagd, omdat een andere gemeente bereid is gevonden om een opvanglocatie in te richten voor de crisisnachtopvang. Welke gemeente dit is, wil de het college niet zeggen.

Om de periode te overbruggen tot de nieuwe nachtopvanglocatie beschikbaar is, en vanwege humanitaire redenen, is het college bereid om het COA nog wat langer te helpen in de opvangcrisis.

Sinds februari geopend

De crisisopvang in 2e Exloërmond werd in februari geopend, waarmee Borger-Odoorn de crisisopvang overnam van buurgemeente Stadskanaal. In eerste instantie zou de tijdelijke nachtopvanglocatie afgelopen zondag sluiten, maar dit werd vanwege Pasen verlengd tot vandaag.

De nachtopvanglocatie is gevestigd in tenten op het industrieterrein van 2e Exloërmond. Asielzoekers kunnen er 's avonds en 's nachts worden ondergebracht en kunnen er douchen, slapen en ontbijten. Voor de opvang overdag worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel.

Expo Assen

Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de wachtkamer voor asielzoekers in de Expo Hal in Assen. Die opvanglocatie zou gisteren sluiten, maar het COA krijgt het tot nu toe niet voor elkaar om de hal leeg op te leveren.

In de Expo Hal is plek voor vijfhonderd mensen en de hal zit volgens het COA constant vol. Een nieuwe plek voor de asielzoekers is nog niet gevonden.

'Niet handhaven'