'Geen extra Drentse coronamaatregelen bovenop de landelijke'

Gisteravond werd bekend dat onze provincie van het risiconiveau 'zorgelijk' naar 'ernstig' gaat. In Drenthe is namelijk meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief.

Om de ernst van deze situatie duidelijk te maken, doet Out een beroep op het gezonde verstand van mensen. "Het is voor een deel koffiedik kijken hoe de toename van het aantal nieuwe besmettingen is ontstaan. Wat ik zie is dat een groot deel van de mensen zich inspant, maar er zijn ook mensen die de grenzen teveel opzoeken. Doe dat niet", zegt Out helder.

'Immens dom'

De voorzitter van de Veiligheidsregio is duidelijk over mensen die niet in quarantaine gaan in afwachting van hun coronatest. "Dat is immens dom. Zo worden maatregelen weer strenger." Op een strafrechtelijke manier deze mensen aanpakken, gaat lastig. "Dat is heel ingewikkeld, en moet je per geval bekijken."

Veel impact

Ook gaat Out in op de maatregelen die vanaf vanavond 22.00 uur gelden. "De maatregelen hebben veel impact voor de eet- en drinkgelegenheden. Maar de lijn is nu helder, en dat betekent een sluiting", zegt Out. Dat het Outbreak Management Team (OMT) wil laten onderzoeken of restaurants mogelijk open kunnen blijven, vindt hij "niet de rol van het OMT om daar wat van te vinden."

Daarnaast wordt er op toegezien of er na acht uur s' avonds geen alcohol meer wordt verkocht. "We gaan ingrijpen als dat nodig is", zegt Out.

Ziekenhuiszorg

Uiteindelijk moeten de nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat er minder mensen besmet raken, en de ziekenhuizen ontlast worden. Nu moet er, ook in Drenthe, reguliere zorg worden afgeschaald. "Zorg die kan worden uitgesteld, vindt niet altijd meer plaats. Ook hebben we te maken met uitval van ziekenhuispersoneel." Daarnaast ziet Out dat in een aantal verpleeghuizen de situatie 'zorgelijk' is.

Op dit moment liggen er 21 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN).

