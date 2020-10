Collectie Brands sluit deuren pop-up museum in Emmen

Museum Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht sluit de deuren van het pop-up museum in Emmen per november. Twee maanden eerder dan verwacht, maar vanwege de nieuwe coronamaatregelen ziet het bestuur geen andere mogelijkheid.

"We zijn deze maand alleen nog op zaterdagmiddag open", licht woordvoerder Marianne Bakker het besluit toe. "Per november gaan we dicht. Het is ons opgevallen dat het erg lastig is om in het pand de regels toe te passen."

'Kleine ruimte'

"De bedoeling van het pop-up museum is dat mensen spontaan naar binnen lopen. Dat mocht dan wel in overleg met de gemeente. Maar de ruimte is klein, we hebben het zo vol. De anderhalve meter is dan soms moeilijk te houden." De entree van het pop-up museum is gratis en met museum wordt bemand door vrijwilligers. "We konden het ook steeds moeilijker rond krijgen met de bezetting, omdat we niet op alle vrijwilligers meer een beroep konden doen."

Het museum opende begin juni de pop-up locatie op de hoek van de Schoolstraat en het Kerkpad, in een leegstaand winkelpand. De tentoonstelling gaat over oorlogsverhalen in de grensregio. Het pop-up museum in het Emmer centrum moest de bezoekers verleiden om een kijkje te nemen bij de gehele expositie die te zien is in Nieuw-Dordrecht.

"We hebben wel wat doorstroom gehad", zegt Bakker. "Maar het is lastig te herleiden, ook door de coronacrisis. Bij het museum in Nieuw-Dordrecht moet gereserveerd worden."

Vaste plek in Emmen

Toch kijkt Collectie Brands tevreden terug naar het pop-up museum in Emmen. "Wij wilden heel graag een voorportaal in Emmen. En we wisten ook niet wat we konden verwachten. Het hele jaar was al anders, we wilden groots uitpakken met 75-jaar vrijheid, dat kon niet meer. De opening was soberder. Maar we hebben toch duizend bezoekers gehad in Emmen."

Collectie Brands wil graag een permanente plek in Emmen. "Daar blijven we ons voor inzetten. Dat idee van een mini-museum nemen we in de toekomst zeker mee."

Lingen

Voor deze expositie van de oorlogsverhalen werkt het museum samen met het Emsland Museum in het Duitse Lingen. Het is nog steeds de bedoeling dat de expositie daar in 2021 te zien is. "Zoals het nu lijkt, gaat de expositie daar in januari naartoe."

