Meppel en Dordrecht eerste gemeenten die derdelanders uitzetten

In Meppel is vandaag een derdelander uit de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners gehaald. Samen met Dordrecht, dat negentig derdelanders uitzette, is Meppel de eerste gemeente in ons land die deze actie onderneemt.

Vluchtelingen uit Oekraïne worden in Meppel sinds april 2022 opgevangen in het voormalige ziekenhuis van Isala. In eerste instantie ging het om negentig Oekraïners, maar in september vorig jaar was dat aantal al opgelopen naar 314.

Vier weken verstreken

De zogeheten derdelanders, vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïense nationaliteit, woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne toen Rusland het land binnenviel. Ze vluchtten naar Nederland en kregen hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne. Die regeling verliep op 4 maart. Daarna kregen de derdelanders vier weken de tijd om Nederland te verlaten.

Als de derdelanders asiel hebben aangevraagd, hebben ze in afwachting van een besluit hierover recht op opvang bij het COA. Totdat daar plek is, blijven deze asielaanvragers voorlopig in hun huidige gemeentelijke opvang, al moeten de gemeenten in kwestie hier nog groen licht voor geven omdat de druk op deze opvangplekken hoog is.

Rechters spreken elkaar tegen