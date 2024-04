Emmen wil geen winkel op industrieterrein, ondernemer snapt niets van besluit

Een ondernemer op het industrieterrein De Tweeling in Veenoord hoopt dat de gemeente zich wat milder gaat opstellen in een slepend conflict over zijn bedrijfspand.

Hij wil daar graag een supermarkt of een andere winkel, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag. Zijn pand is op dit moment niet verhuurbaar en dat kost hem geld.

De ondernemer kwam al eerder met dezelfde vraag bij de Raad van State. Eind november 2022 droeg de hoogste bestuursrechter de gemeente Emmen op nog eens duidelijk uit te leggen waarom zij daar geen detailhandel wil. Dat deed de gemeente, waarna een nieuwe afwijzing volgde en Otter vandaag weer in de bankjes in Den Haag zat.

'Deugt voor geen meter'

De advocaat van de ondernemer zei dat het nieuwe afwijzingsbesluit van Emmen 'voor geen meter deugt' en dat hij 'geen nieuwe of overtuigende argumenten heeft gelezen'. "Emmen handelt nog steeds in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Ik zie geen enkele reden waarom er geen winkel in zijn pand mag."

De gemeentewoordvoerster van Emmen zag het anders en legde uit dat de gemeente wel degelijk een goed onderbouwd verhaal heeft. "Emmen wil daar geen detailhandel want het bedrijventerrein van Veenoord en Nieuw-Amsterdam is vooral voor zware industrie bedoeld", zegt zij. "Winkels en supermarkten willen we alleen in de dorpskernen. En voor winkels in volumineuze goederen zoals caravans, boten en auto's hebben we andere bedrijventerreinen in de gemeente. Als we een grote winkel of supermarkt in het pand toelaten leidt dat tot leegstand en faillissementen van winkels in de dorpscentra."

Fietsenwinkel

Desondanks wilde de Raad van State weten of er niet toch één of andere vorm van detailhandel is die daar wel past. Daarop zeiden juristen van de gemeente dat een kleinschalige fietsenwinkel, of een autobedrijf waar naast verkoop ook reparaties plaatsvinden, misschien mogelijk is. Daar wil de gemeente wel over praten, aldus de woordvoerster.

Maar een hele grote winkel met een regionale of zelfs landelijke uitstraling wil Emmen ook weer niet. Want dat zou weer ten koste gaan van de winkels en leefbaarheid in de dorpen. Een detailhandel-deskundige die de ondernemer had meegenomen begreep niets van het gemeentelijke standpunt. "Een mega-fietsenwinkel lijkt me juist heel goed. Want als er heel veel bezoekers uit de regio komen, dan is de kans ook groot dat ze even de winkels in de dorpen bezoeken", aldus de deskundige.