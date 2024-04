Nachtopvang verhuist van 2e Exloërmond naar Zuidwolde: 'Triest dat het nodig is'

De tijdelijke nachtopvang van asielzoekers verhuist vanaf 9 april van 2e Exloërmond naar Zuidwolde. De gemeente De Wolden stelt dan een perceel aan de Leeuwenveenseweg beschikbaar om drie grote tenten neer te zetten.

Daar kunnen maximaal tweehonderd asielzoekers terecht. De Wolden geeft hiermee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat wil voorkomen dat mensen buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen.

De crisisopvang staat sinds februari in 2e Exloërmond en daarvoor in Stadskanaal. De deuren in 2e Exloërmond zouden eigenlijk afgelopen weekend al sluiten, maar de opvang blijft op verzoek van het COA open tot 10 april.

'Soms moet je gewoon helpen'

"Het is triest dat het nodig is", zegt burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden. "Soms moet je gewoon helpen. We bieden een warme tent, met warm eten, een warme douche en een warm bed. Ik ben met wethouder Rudi Hooch Antink in 2e Exloërmond gaan kijken. Het betreft een tijdelijke nachtopvang. De mensen zullen 's avonds met bussen aankomen en in de ochtend weer per bus vertrekken."