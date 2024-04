Koningsdag Emmen: winkels Noorderstraat toch open en pendelbussen bij De Oude Meerdijk

De winkels aan de oostzijde van de Noorderstraat in Emmen mogen op Koningsdag toch open. En wie tijdens deze feestdag geen parkeerplekje kan vinden in of bij het centrum, kan terecht bij het stadion van FC Emmen. Vanaf daar kunnen bezoekers met een pendelbus naar het stadshart.

Het zijn twee organisatorische mededelingen die bezoekers vandaag te horen kregen in het gemeentehuis in Emmen. In het Bruggebouw hield de gemeente Emmen een informatiemiddag voor inwoners en ondernemers in het centrum.

Het bezoek van de koning en zijn familie heeft de nodige gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Zo gaan alle wegen in de binnenstad tijdens het koninklijke bezoek op slot en zullen ondernemers en centrumbewoners het ongemak even voor lief moeten nemen.

Een deel van de vragen ging dan ook over, zo zei de politie. "Veel mensen vroegen zich ook af of ze op hun balkon mochten staan", vertelt algemeen politiecommandant Rob Vos van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO).

"Mensen hadden begrepen dat dit niet mocht, maar dat is geen probleem", vervolgt hij. Er werden ook vragen gesteld over de extra beveiligingscamera's in het centrum tijdens Koningsdag, waarop 60.000 bezoekers verwacht worden. Volgens Vos worden 33 camera's geplaatst langs de route. "Mocht zich een incident voordoen, dan kunnen wij razendsnel terugkijken en gericht actie ondernemen."

Winkels gewoon open

Een ander misverstand bleek de eerder aangekondigde mededeling te zijn dat de winkels langs de oostzijde van de Noorderstraat gedurende het koningsbezoek moeten sluiten vanwege de dranghekken in het smalle straatje. Maar dit blijkt niet te kloppen. "Alle winkels en horeca kunnen gewoon open. Terrassen moeten wel verwijderd worden." Het stond in eerste instantie wel per abuis op de website over Koningsdag.

Extra treinen

Gezien de massale verwachte opkomst, probeert de gemeente de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Wie met de auto komt, kan deze kwijt bij bioscoop Kinepolis, Wildlands, nabij het voormalige Fletcherhotel (P-Oost) en aan de Schapenveenweg. Als deze locaties vol dreigen te raken, kan worden uitgeweken naar stadion De Oude Meerdijk.

Vanaf daar worden dus pendelbussen ingezet richting het centrum van Emmen. Er worden ook extra treinen ingezet: vanuit Zwolle rijden niet twee, maar drie treinen per uur op Koningsdag. De treinen worden voorzien van twee extra wagons (van vier naar zes). Aan de noord- en de zuidrand van het centrum komen extra fietsparkeerplaatsen.

Ambulancebikers

Voor wie vreest dat de hulpdiensten zich geen weg weten te banen door het centrum: ook hier is aan gedacht. Volgens Saskia Molema van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) staan er twee ambulances op stand-by tijdens de ronde van de koning. Net als vier ambulancebikers die de eerste professionele zorg kunnen verlenen wanneer dit nodig is. Zowel langs de route als bij iemand thuis.

Burgemeester Eric van Oosterhout pendelt ook onafgebroken van de een naar de ander. "Ja, dat parkeren is nog wel een dingetje hier", lacht hij. Maar over het algemeen overheerst het positieve, is zijn indruk. Veel enthousiasme.

Op Koningsdag zelf hoopt hij dat het zo typisch Drentse naoberschapssfeertje goed overkomt voor de vele snorrende camera's. "Want het centrum van Emmen is straks twee uur lang voor even de huiskamer van Nederland. Betere promotie kun je niet krijgen."

Te voet

Bij de meeste bezoekers van de informatiemiddag lijkt het positieve te overheersen. "Ach overlast, het is maar voor een paar uurtjes", aldus Renate Siekman die samen met haar man Mark poolshoogte is komen nemen. "We hebben er geen last van, want we staan toch in het centrum langs de route."

Martha Goeree-Kamphuis moet die zaterdag in de winkel werken, in hartje Emmen. Maar ze ziet geen reden tot klagen. "Nee, hartstikke mooi dat dit in Emmen gebeurt. Goeree-Kamphuis woont ook in het centrum. "Normaal ga ik altijd op de fiets, maar nu gewoon te voet."

Klimop

Mia Zondag zit eerste rang tijdens Koningsdag. Ze woont vlak bij het Noorderplein, de plek waar de koning en zijn familie zullen aankomen. Ze hoopt vanaf haar balkon en glimp op te vangen.