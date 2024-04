'Middelbare school Norg moet wel naar Brinkhof, er is geen plan B'

Ondanks zorgen van huurders, gebruikers en overige Norgers, lijkt tijdelijke huisvesting van de middelbare school in mfc De Brinkhof een feit. Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) had vanavond weliswaar oor voor alle zorgen die er in het dorp spelen, maar ziet geen andere mogelijkheid. "Er is geen plan B."

"Ik heb het idee dat het plan van de gemeente vaststaat. Dus als u nu heel eerlijk bent, hoe zinvol is deze bijeenkomst?" De vraag van Geesje Lokhorst, die namens de Vrouwen van Nu Norg op de bijeenkomst is afgekomen, is gericht aan de wethouder. "Heel zinvol", antwoordt zij. "Maar er komen nu nog geen alternatieven naar boven die ons op andere gedachten brengen."

Uit den boze

Alternatieven voor de tijdelijke huisvesting zijn - volgens Ipema - uit en te na door de gemeente onderzocht. Maar telkens stuitte de planvorming op problemen. Was het geen ruimtegebrek, dan wel een probleem met de nutsvoorzieningen. Nee, de middelbare school naar De Brinkhof verplaatsen en daar een aantal extra units bij plaatsen, is écht de enige keuze.

En over de nut en noodzaak, meent Ipema, is al genoeg gesproken. De Hekakker moet een nieuw onderkomen. "Nog een winter in hun huidige schoolgebouw is uit den boze. Dan kunnen we geen goed onderwijs garanderen."

Puzzel

Daardoor komt er een bescheiden stoelendans op gang, die er voor moet zorgen dat het Dr. Nassau College in Norg tijdelijk bij De Brinkhof in komt. Maar dat stuit op veel weerstand. Gisteren werd er een petitie gelanceerd waar gebruikers en huurders oproepen de tijdelijke huisvesting te stoppen.

190 leerlingen in een dorpshuis waar ook de koersbalvereniging, de bridgevereniging en tegelijk allerlei bedrijven zitten: kan dat wel? "Wij denken van wel, maar het wordt een flinke puzzel", zegt wethouder Ipema. "Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig."

Buigen of barsten

Uitvaartverzorger Harry Haandrikman zetelt met zijn bedrijf in De Brinkhof en vindt de gang van zaken de wereld op zijn kop. "We moeten een klap geven op een plan wat nog helemaal geen plan is. Ik ben ondernemer, als ik een plan heb, werk ik dat éérst helemaal uit."

Haandrikman voelt - net als veel andere gebruikers en huurders - zich voor het blok gezet. "Het lijkt nu buigen of barsten."

Naar de raad

Onno Euverman maakt als lid van de plaatselijke bridgeclub gebruik van De Brinkhof. Hij vreest dat de tijdelijke huisvesting door de toekomstplannen van het dorpshuis fietst. "In hoeverre kun je verder stellen dat dit binnen het kader van openheid en transparantie van de gemeente valt?", vraag hij zich hardop af. "Als de gebruikers niet eens worden betrokken bij het onderzoek naar de huisvesting."

In dat laatste gaf Ipema hem deels gelijk. De communicatie had beter gekund, maar ze wil nog maar eens benadrukken dat juist de dorpshuisfunctie van De Brinkhof behouden zal blijven.