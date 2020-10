Vijf doden en 131 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen 24 uur 130 mensen positief getest op corona. Vijf mensen overleden aan het virus en er werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Emmen overleden twee mensen aan het coronavirus. In de gemeenten Aa en Hunze, Hoogeveen en Noordenveld kwam één persoon te overlijden aan het virus.

De meeste nieuwe besmettingen worden net als gisteren gemeld in Emmen. Daar werden 52 mensen positief getest op het virus. Met één nieuwe besmetting hadden Midden-Drenthe en Noordenveld de minste positieve tests.

In de meeste gemeenten lag het aantal positieve tests lager dan gisteren. In Emmen waren er 22 positieve tests meer dan gisteren. In Hoogeveen waren dat er drie meer en in De Wolden en Westerveld één meer dan de vorige 24 uur.

In de tabel hieronder het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-10-2020)

Gemeenten Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 134 (+7) 1 1 (+1) Assen 292 (+13) 12 2 Borger-Odoorn 129 (+11) 5 4 Coevorden 188 (+9) 14 2 Emmen 842 (+52) 37 (+2) 19 (+2) Hoogeveen 275 (+16) 28 9 (+1) Meppel 154 (+3) 11 5 Midden-Drenthe 104 (+2) 6 0 Noordenveld 171 (+1) 5 14 (+1) Tynaarlo 169 (+9) 9 0 Westerveld 77 (+2) 9 4 De Wolden 122 (+6) 11 5 Woonplaats onbekend 11 0 0

Landelijk

In heel Nederland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 7.305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets minder dan gisteren. Toen werden 7.383 positieve tests gemeld. In Rotterdam-Rijnmond werden 978 mensen positief getest. Het is voor het eerst dat in een veiligheidsregio meer dan 900 positieve tests worden gemeld.