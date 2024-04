Eerste Kamer stelt stemming over sluiting Groninger gasveld uit

De Eerste Kamer heeft nog geen besluit genomen over het sluiten van de gaskraan in Groningen. Een meerderheid wil eerst meer informatie over de leveringszekerheid, voordat ze voor het wetsvoorstel kunnen stemmen waarmee de kraan helemaal dicht gaat.

VVD-Eerste Kamerlid Van den Berg zei dat nog niet alle vragen over leveringszekerheid zijn beantwoord. Hij wil eerst de behandeling in de Tweede Kamer afwachten van een wet over de 'gasmarkt'. "Laten we niet slechts naar één belang kijken", vulde hij aan. "In een snel veranderende geopolitieke wereld moeten we ook oog hebben voor leveringszekerheid. In heel Nederland is een grote vraag naar energie."