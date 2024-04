Verontwaardiging in Hoogeveen: vertrekkend burgemeester wil maar 1 coffeeshop

Hoogeveen krijgt maar één coffeeshop. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in december nog te gaan voor maximaal twee, maar vertrekkend burgemeester Karel Loohuis neemt dat advies niet over.

Het is één van Loohuis zijn laatste wapenfeiten als burgemeester, want vanaf woensdag neemt Martijn Breukelman (32) het stokje van hem over. Loohuis mag afwijken van het raadsbesluit, omdat hij het bevoegd gezag heeft als burgemeester over het coffeeshopbeleid.

Hij heeft de raad niet van tevoren ingelicht over zijn besluit. Dat hij nu in zijn laatste dagen als burgemeester afwijkt van het plan van de gemeenteraad wordt hem niet in dank afgenomen.

Verontwaardigd

"We zijn zeer verontwaardigd over deze gang van zaken", vertelt VVD-fractievoorzitter en voorstander van twee coffeeshops Ronald Klok. "De communicatie hierover is op één van zijn laatste dagen als burgemeester de deur uitgegaan. Dit is gewoon regeren over je eigen graf."

Volgens Klok is de keuze om voor twee coffeeshops te gaan vastgelegd met een amendement. "Wat een zwaar middel is. Het advies van de democratische meerderheid wordt hier dus compleet genegeerd."

Burgemeester zegt nee

Loohuis zegt dat hij naar alle voor- en tegenstanders van een coffeeshop heeft geluisterd. Hij laat weten dat er één vestiging mag komen, maar wel onder strikte voorwaarden. "Daarnaast eis ik dat er een goed handhavingsbeleid komt. Daar moeten afspraken over gemaakt worden."

Het CDA, de ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie hebben de afgelopen maanden laten weten tegen de komst van een coffeeshop te zijn.

Om een coffeeshop toe te staan moeten de regels van de gemeente nog wel worden aangepast. De shop mag straks alleen komen in gebieden waar dag- en avondhoreca is toegestaan. Dat is nu rondom het stadscentrum en winkelcentra De Weide, Krakeel, Nije Nering, Zuid Wielewaal/Wolfsbos en Hollandscheveld.

Waarom een coffeeshop?

In Hoogeveen waren coffeeshops nooit toegestaan. Vorig jaar diende de VVD een motie in met het verzoek richting het gemeentebestuur om te onderzoeken of er toch een coffeeshop kon komen. Een meerderheid van de raad zag dat wel zitten, alleen de christelijke partijen niet.