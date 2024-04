Showband Mercurius Assen mag Wilhelmus bij WK Superbikes spelen

Marching- en showband Mercurius uit Assen mag op zondag 21 april het Wilhelmus spelen tijdens het WK Superbikes in de Drentse hoofdstad. Bestuurslid Gertjan Bruins meldde zichzelf bij het TT-bestuur omdat de band volgend jaar graag een rol wil spelen in de festiviteiten rondom het honderdjarig bestaan van de TT. Het optreden bij het WK Superbikes kregen ze op de koop toe.

De band zal rond de dertig muzikanten afvaardigen. In 2003 werd Mercurius opgericht om als ambassadeur voor de stad Assen op te treden. In 2019 werd de band Nederlands kampioen in de showcategorie van de Starklasse tijdens het Open Dutch Showcorps Championships in Assen.