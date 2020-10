Bakkerij in Assen bakt weer beste speculaas van Drenthe

Dat je voor het maken van speculaas onder andere roomboter, bloem, bakmeel, suiker en speculaaskruiden nodig hebt is geen verrassing. Maar eigenaar Amir Alsady voegt daar nog enkele geheime ingrediënten aan toe om zijn speculaasjes te perfectioneren. "Ik kan natuurlijk niet zeggen wat", vertelt hij lachend.

Geheim ingrediënt

"We voegen een speciale kruidenmelange toe, maar ook hebben we een aantal foefjes zoals de hoogte van de baktemperatuur, de dikte van de speculaas en ga zo maar door", ligt Almady een tipje van de geheime speculaassluier op.

Hoe maakt bakkerij Alsady zijn beroemde speculaasjes? (tekst gaat verder onder video)

Weer de beste

Het is niet de eerste keer dat Alsady de beste speculaas van Drenthe bakt. Vorig jaar roemde zowel de vakjury als de publieksjury de koekjes gebakken door de Assense bakker en ook toen was hij de beste van de provincie. "Daarna zijn we met het team gaan zitten om te kijken hoe we onze speculaasjes nog lekkerder kunnen maken", vertelt een trotse Alsady.

De jury beoordeelt de speculaasjes uiteraard op smaak, maar er wordt ook gekeken naar de verpakking. Wikkelde Alsady de speculaasjes vorig jaar nog in een doorzichtig folie, dit jaar heeft hij meer werk gemaakt van de speculaasverpakking. "Het is nu niet alleen een cadeautje om te geven, maar ook om voor jezelf te kopen."

Ambitie

Ook nu Alsady twee keer de beste van Drenthe is blijft hij niet stilzitten. "Want we willen nu ook graag de beste van Nederland worden", legt hij uit. Dit jaar was zijn bakkerij tiende van alle landelijke deelnemers aan de keurwedstrijd, volgend jaar hoopt hij weer extra stappen te maken.

Maar met titel lekkerste speculaasjes van Drenthe zit Alsady ook gebakken, want hij verwacht net als vorig jaar een stormloop aan klanten. "Toen moesten we er echt tegen bakken", blikt Alsady terug. "We hopen dus dat we nu, ondanks alle coronamaatregelen, ook een mooi speculaasseizoen tegemoet gaan."