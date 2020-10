Drentse supermarkten barricaderen de drankschappen

Drentse supermarkten volgen niet het voorbeeld van supermarktketen Deen. Dat bedrijf heeft besloten om alle winkels om 20.00 uur te sluiten, om gezeur en discussies over de verkoop van alcohol te voorkomen. Deen heeft 80 supermarkten, vooral in Noord-Holland en Flevoland.

De Spar in Assen doet het anders, laat een woordvoerder weten. "Wij gaan niet dicht. We doen het net als vorig jaar met de TT. Dan is het vaak erg druk en mogen we geen glas verkopen. We zetten de drankafdeling af met hekken."

Mondkapjesplicht in Hoogeveen

Ook de Albert Heijn aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen treft maatregelen. Die zijn landelijk afgesproken, zegt Dion Scholing van de supermarkt. "We hadden vanmorgen een landelijke conference call met de de hoogste baas waarin de maatregelen zijn toegelicht."

Ook voert deze supermarkt in Hoogeveen een mondkapjesplicht in. "Verder worden de karren schoongemaakt, daar zetten we op zaterdag en zondag als het druk is twee medewerkers op in." De supermarkt gaat niet eerder dicht in verband met het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur. "We gaan de schappen met alcoholhoudende drank barricaderen", zegt Scholing.

Afzetten met linten

Ook de Jumbo aan de Rembrandtlaan in Meppel volgt de richtlijnen van het hoofdkantoor. De supermarkt sluit de drankafdeling af met linten, laat een woordvoerder weten. De vestiging heeft ook de hele dag mensen bij de deur staan. Vanaf half acht 's avonds krijgen klanten bij de deur te horen dat verkoop van alcohol na 20.00 uur niet meer is toegestaan.