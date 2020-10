Drentse theaters passen programmering drastisch aan

Voor DNK in Assen is het te duur om de theatergezelschappen voor slechts dertig personen - het maximum aantal toegestane personen in één ruimte - te laten komen. Hiermee wil DNK ook voorkomen dat er veel gereisd moet worden en medewerkers met elkaar in contact komen. Ook vreest DNK dat de beleving heel anders wordt wanneer grote theaterproducties slechts voor 30 mensen gespeeld worden. Al met al genoeg redenen om volgens het theater de deuren in elk geval tot 12 november te sluiten.

Concreet betekent dit voor DNK dat er 24 voorstellingen verplaatst of geannuleerd moeten worden. Iedereen die al een kaartje had gekocht, wordt volgens het theater zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheden. De bibliotheek en bioscoop van DNK blijven wél operationeel en ook voor verhuur aan besloten groepen tot 30 personen blijft het podium open.

Ogterop in Meppel

Voor schouwburg Ogterop in Meppel is het maximumaantal van 30 personen eveneens te weinig om te kunnen blijven draaien. In elk geval tot en met zaterdag 7 november zullen er geen voorstellingen zijn. Bezoekers die al een kaartje gekocht hebben, zijn per mail geïnformeerd, meldt de schouwburg. Het Filmhuis Meppel blijft wél geopend, voor een maximumaantal van 30 bezoekers.

De Tamboer in Hoogeveen

Theater De Tamboer laat de komende vier weken geen voorstellingen, concerten en andere activiteiten in het gebouw plaatsvinden. Ook dit theater geeft aan dat een maximumaantal van 30 bezoekers financieel niet uit kan. De Tamboer is bezig om alternatieve data te vinden voor de geplande voorstellingen.

Hofpoort in Coevorden

Theater Hofpoort was vanochtend nog in dubio, maar heeft besloten sommige voorstellingen door te laten gaan, met een maximumaantal van 30 bezoekers. Bezoekers worden per mail of telefonisch geïnformeerd.

Ontheffing

De vier podia kregen twee weken geleden nog een ontheffing van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Zij mochten 'op basis van hun belang op de culturele infrastructuur van Drenthe' meer dan 30 bezoekers ontvangen. Door de gisteren aangekondigde coronamaatregelen mogen theaters echter nog maar maximaal 30 bezoekers ontvangen.

