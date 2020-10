'Met strokenteelt maak je echt gebruik van diensten die de natuur levert'

De Nederlandse landbouw is ontzettend efficiënt, maar het werken aan een maximale opbrengst heeft de biodiversiteit van het boerenland onder druk gezet. Met natuurinclusieve landbouw wordt op een andere manier naar de natuur gekeken.

'Gewassen profiteren van elkaar'

In 'Aan Tafel' vertelt bijzonder hoogleraar natuurinclusieve plattelandsontwikkeling Martijn van der Heijde over strokenteelt: een van de manieren om als agrariër samen te werken met de natuur. "Strokenteelt is het telen van gewassen in verschillende stroken, de naam zegt het al. Elke strook heeft zijn eigen onderhoud waardoor je een combinatie van verschillende gewassen krijgt die van elkaar kunnen profiteren", zegt Van der Heijde.

Experimenteren

In Drenthe wordt al geëxperimenteerd met deze vorm van landbouw. In Hooghalen worden door Kees Sijbenga sinds kort meerdere gewassen door elkaar verbouwd. Als biologische pluimveehouder kan hij op deze manier op een duurzame manier de voeding voor zijn dieren verbouwen. Een van de hoofdredenen voor hem om over te gaan op de strokenteelt was de verminderde kans op ziekten.

Van der Heijde: "De aardappelziekte phytophthora is heel schadelijk als je hele grote oppervlaktes monocultuur van aardappelen hebt, dan kan zo'n schimmel zich heel makkelijk uitbreiden. Door steeds een strook van een ander gewas ertussen te brengen, heb je een soort social distancing en zie je dat zo'n schimmel zich amper kan verspreiden."

Wisselwerking met dierenleven

De diversiteit van gewassen op het land heeft ook een voordeel voor het dierenleven, het geeft ruimte aan verschillende soorten insecten, maar het zorgt ook voor een wisselwerking met het dierenleven. Van der Heijde: "Je maakt echt gebruik van de diensten die de natuur levert, de ecosysteem diensten. Je hebt minder bestrijdingsmiddelen nodig, dat drukt de kosten. maar wat je eigenlijk ook doet: dat je insecten, het bodemleven, inzet voor het produceren van meer opbrengst."