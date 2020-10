Sluiting horeca treft ook Drentse bierbrouwers

Al voordat bekend was dat er een gedeeltelijke lockdown zou komen, merkte bierbrouwer Bert Calkhoven van Maallust in Veenhuizen dat horecaondernemers voorzichtiger waren: de voorraden moesten op voordat er weer nieuw bier aangekocht kon worden. En dat heeft gevolgen voor de bierbrouwers.

Vandaag wilde Calkhoven een bier in het fust gooien, maar dat gaat niet meer door. De fusten blijven leeg, gezien de horeca de komende weken niet zal opkopen. Het bier wordt deels afgevuld in flesjes. De rest wordt bewaard in de tank waar het bier op constante temperatuur blijft, in afwachting op wat er komen gaat.

'Weinig gebrouwen'

Niet alleen grote brouwerijen merken direct de gevolgen van de horecasluiting. Ook kleinere brouwerijen zoals Jonge Beer in Hoogeveen en de Gulzige Gans uit Coevorden verkopen veel minder bier. Deze brouwerijen slijten hun bieren vooral aan slijterijen en op festivals. Met afzeggingen van de bierfestivals dit voorjaar blijft er weinig over. "In het voorjaar ging voor ons de rem erop en hebben we weinig gebrouwen", vertelt eigenaresse van de Gulzige Gans Monique Calkhoven.

De eigenaresse is qua inkomen niet afhankelijk van de inkomsten uit haar brouwerij, waardoor ze zich niet veel zorgen hoeft te maken over het voortbestaan van het bedrijf. Wat ze erger vindt is dat er door het afgelasten van de festivals minder gezelligheid is. "Die bierfestivals zijn hartstikke leuk. Het is er gezellig en je krijgt feedback van je klanten."

Ook Jan de Vries, eigenaar van bierbrouwerij Jonge Beer in Hoogeveen, mist het contact met zijn klanten. "Er is niets aan. Je wil contact houden met de mensen en je wilt brouwen, dat is wat je het liefste doet." De Vries is ook niet afhankelijk van de inkomsten van zijn brouwerij. Hij houdt het hoofd wel boven water, zegt hij.

Aan de bak

Opvallend genoeg moet De Vries de komende periode juist aan de bak. Zijn brouwerij bestaat dit jaar vijf jaar. Voor dit feest had de eigenaar veel bier gebrouwen. Maar toen het feest niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen begin dit jaar, bleef hij met veel bier zitten. Dit bier heeft hij verkocht via een webshop en slijterijen. Maar nu is dat bier bijna op. "De afgelopen periode hebben we, vanwege het overgebleven bier dat bestemd was voor het feest, weinig gedaan. We moeten nu weer beginnen om in de toekomst genoeg bier te hebben."

Jan de Vries, eigenaar bierbrouwerij Jonge Beer (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Alternatieven

"In maart zagen wij dat er nog dertig tot veertig procent van onze omzet overbleef", vertelt Maallusteigenaar Henk Timmerman. "We werden toen allemaal verrast. Van het ene op het andere moment moest de horeca sluiten. Wij zagen dat onze omzet meteen helemaal wegviel. Na een poosje merkte je dat het toch een beetje op gang kwam. De slijterijen bleven nog wel open. Je hoorde dat er toen thuis meer bier werd gedronken dan buiten de deur natuurlijk."

Maallust organiseerde een bier-drive-through om toch omzet binnen te halen. Dat heeft toen goed geholpen. Vorige week hebben zijn er plannen gesmeed om dat weer te doen met alle ondernemers van het Maallustcomplex. "We gaan proberen om zo veel mogelijk van ons bier toch bij de consument te krijgen", aldus Timmerman.

Toekomstperspectief

De brouwerijen gaan een lastige periode tegemoet. "Als het vier weken duurt, redden we het wel", meent de Maallusteigenaar. "Maar ik kan niet zien wanneer het virus weg is. We hebben de zaken goed voor elkaar. Het bedrijf loopt gewoon heel erg goed. We hebben veel trouwe klanten. Daar moeten we het ook van hebben. We hebben nog wel wat reserves, maar ja hoe lang de rekstok is... Ik weet het ook niet."

Ondanks dat Jan de Vries uit Hoogeveen weer flink aan het werk moet om zijn voorraad aan te vullen, weet hij dat er ook voor hem een tweede klap zal komen. Door de lockdown dit voorjaar mistte de brouwer zo'n driekwart van zijn omzet. Wat deze lockdown zal brengen, is nog de vraag. "Het is afwachten hoe lang het zal duren", meent De Vries. "Ik denk op z'n minst vier weken. Als het langer duurt, denk ik dat die tweede klap voor onze klanten, de horeca, maar ook voor ons hard zal aankomen."

De Vries verwacht dat er veel ondernemers in de horeca het niet zullen redden. "Misschien een gedeelte al voor het einde van het jaar. Maar wij zullen niet omvallen. Wij doen rustig aan. En als het niet anders kan, dan gaan we met de beentjes omhoog op de bank voor het haardvuur wachten."