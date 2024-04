Vragen van Meppeler journalist leidden ondergang Ajax-directeur in: 'Ze zijn zich rot geschrokken'

De Meppeler besloot Ajax te bellen voor nadere uitleg. De club kon alleen geen goede verklaring geven. "Ajax raakte een beetje in de stress. Ze zeiden dat het geen tekenbonus was, maar wisten ook niet wat het wel was. De manier waarop ze reageerden was heel wazig en wat vragend. Toen dacht ik: hier speelt iets."

Ajax besloot daarop zelf onderzoek te doen, iets wat Van de Belt bijzonder vindt. "Ik dacht: dit is raar, want zoiets zouden jullie moeten weten." Uit het nadere onderzoek van Ajax bleek dus dat Kroes 17.000 aandelen had gekocht toen hij nog in onderhandeling was met de club over zijn directeurschap.

Alarmbellen

De raad van commissarissen van Ajax wist dat hij in totaal 42.500 Ajax-aandelen had, maar wist niet wanneer die gekocht waren. De alarmbellen begonnen te rinkelen toen Kroes zelf het transactieoverzicht van de aandelen deelde met de club.

Kroes had de aandelen tussen 6 april 2022 en 26 juli 2023 gekocht. "Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had - door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen", zegt Kroes daar zelf over. Op 2 augustus 2023 werd hij aangesteld als directeur.