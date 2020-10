Waterschap telt vissen in Drentse kanalen: 'Soms zit er een goudvis bij'

Eens per drie jaar gaan medewerkers samen met vissers van onderzoeksbureau VisAdvies het water op. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en door het onderzoeken van de visstand weten ze of ze maatregelen moeten nemen.

Normaal bestaat de ploeg uit zes mensen, maar dat is vanwege de verscherpte coronaregels teruggebracht naar vier. "Dus helaas mag ik zelf ook niet meer meevissen", lacht Peter Paul Schollema, aquatisch ecoloog bij Waterschap Hunze en Aa's. Hij beziet de metingen dus noodgedwongen vanaf de kant. "Dat gaat me wel aan het hart als visecoloog maar het gaat erom dat we metingen afkrijgen."

Vissen met elektriciteit

In het water liggen twee boten met in elk een aggregaat. De vissers gebruiken namelijk stroom om de vissen te vangen. Ze zetten stroom op het water, waardoor de vissen tijdelijk verdoofd worden. Die komen bovendrijven en zijn dan makkelijk te vangen met een schepnet.

Schollema: "Het is een beetje apart dat we stroom moeten gebruiken. Maar de vissen hebben er verder geen last van. Zodra ze in de emmer zitten zie je ze alweer spartelen."

Eenmaal uit het water worden de vissen gemeten. Hendry Vis van VisAdvies noteert per vis van welke soort en hoe groot hij is. Zo komt er een brasem langs, 46 centimeter. Vis: "En dit lijkt erop, maar is toch een andere soort: een kolblei. En een aantal snoeken, dit is zo'n beetje de grootste. 62 centimeter."

Peter Paul Schollema beziet het deze keer vanaf de kant (Rechten: RTV Drenthe)

Goudvis

Onder meer brasem, zeelt, kolblei en snoek worden vandaag gemeten. Maar Schollema komt ook wel eens andere vissen tegen: "Je maakt het wel eens mee dat je goudvissen tegenkomt, omdat iemand zijn aquarium heeft leeggemaakt."

Ook vindt het team wel eens exotische vissen, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Doordat de mens bepaalde rivieren met elkaar verbindt, kunnen die vissen naar andere landen zwemmen. Zoals de marmergrondel, die afkomstig is uit de Zwarte Zee en via Duitsland ons land is binnengekomen.

Maar vandaag ziet Schollema vooral inheemse soorten. "Over het algemeen ziet de visstand in het hele Hunze-Veenkoloniëngebied er heel mooi uit. We zien de soorten die we graag willen zien."

Maatregelen

Vooral met de kroeskarper is Schollema erg blij. Deze vissoort is wat zeldzamer. "Als je die tegenkomt is dat een goed teken. Die vis houdt van plantenrijk water, dus dat de kroeskarper hier voorkomt is heel positief."

Als uit de metingen blijkt dat het niet goed gaat met de visstand, kan het waterschap maatregelen nemen. Zo kunnen ze natuurvriendelijke oevers maken of een zogeheten paaibaai. "Dan moeten we plekjes aanleggen waar vissen hun eitjes kunnen leggen."

Nu werkt het waterschap daar al aan met hun maaibeleid. Ze maaien niet beide waterkanten kort, maar doen afwisselend de ene en de andere kant. Zodat er altijd een waterkant is met begroeiing, waar kleine visjes zich veilig voelen.