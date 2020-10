Ondernemer baalt van langdurige kabelbreuk: 'In deze tijd moet dat niet kunnen'

"Vanaf dat moment kwam hier geen telefoon meer binnen en ook geen e-mail. En dat terwijl negentig procent van alle communicatie binnen dit bedrijf via de mail verloopt. Ook konden we niet meer bij onze boekhouding, dus eigenlijk lag alles stil", aldus eigenaar Jan Peter Santing van het schildersbedrijf.

Kabelbreuk

Santing denkt eerst dat het een storing binnen zijn eigen bedrijf is, maar al snel ontdekt hij dat de oorzaak elders moet liggen. Hij belt zijn provider TriNed. De helpdeskmedewerker heeft op dat moment nog geen idee wat er aan de hand is en weet ook niet hoe lang de storing kan duren. Later krijgt Santing te horen dat er een kabelbreuk in de hoofdverbinding van één van hun leveranciers zit.

Het schilderbedrijf is de rest van de dag niet bereikbaar en kan op kantoor weinig werk verrichten. De werkzaamheden op kantoor worden stilgelegd in afwachting van het oplossen van de storing. Maar dat gebeurt niet. Net als vele andere inwoners van Noord- en Midden-Drenthe zit het schildersbedrijf ook 's avonds nog zonder internet.

Persconferentie gemist

Jan Peter Santing heeft ook in zijn woonhuis geen internet of televisie en daardoor moet hij de persconferentie van premier Rutte over de aangescherpte coronaregels missen. "Als ondernemer is het voor mij belangrijk om te weten welke maatregelen op mij afkomen en waar ik vanaf morgen rekening mee moet gaan houden." Uiteindelijk weet hij met een hoop haperingen het laatste deel van de persconferentie op zijn telefoon te bekijken.

Na ruim twintig uur is de storing aan het eind van de ochtend weer opgelost. Voor Santing een opluchting, maar tegelijkertijd maakt hij zich ook kwaad. Juist omdat het zo lang heeft moeten duren. "In deze tijd moet dat niet kunnen. We zijn zo afhankelijk van internet, en of dat nou in een privésituatie of zakelijk is, het is bijna een eerste levensbehoefte. Zeker voor een bedrijf. Dan moet er een back-up zijn als er een probleem is, dat kan niet anders."

TriNed geeft aan dat er alles aan gedaan is om het probleem snel te verhelpen. Volgens het bedrijf is een aannemer de hele nacht bezig geweest met herstelwerkzaamheden. Glasvezel Noord betreurt het dat de werkzaamheden zo lang hebben geduurd, maar benadrukt dat het om een zeer complexe kabelbreuk ging.

Bekijk hieronder de video over de problemen:

Lees ook: