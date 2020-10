EasyToys gunt Wildlands ruimte op shirt jeugdige fans FC Emmen

FC Emmen en de erotiekgigant waren, nog voordat de KNVB na veel gesteggel toch akkoord ging met de sponsordeal (in ieder geval tot het einde van het seizoen) al van mening dat EasyToys niet op de shirts van de jeugd mocht komen. In plaats daarvan ging beide partijen op zoek naar een goed doel of een organisatie die extra hulp goed kan gebruiken. Dat werd dus uiteindelijk Wildlands.

Eric Idema, directeur van EasyToys: "Ik vind dat we iets terug moeten doen voor bedrijven die de dupe zijn door corona. Wildlands is een begrip in de regio en we geven ze graag een extra duwtje in de rug. Het is een stukje burenhulp, of naoberschap, zoals wij dat hier noemen."

Wildlands-directeur Erik van Engelen reageert verheugd op de steun. "Ons dierenpark is altijd supporter geweest van FC Emmen en daarom zijn we er ook trots op om nu op de shirts van de jeugd te staan. Het is hartverwarmend om te zien dat bedrijven in deze moeilijke periode aan elkaar denken."