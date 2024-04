Christelijke scholen Roden doen onderzoek naar fusie

CBS De Parel en CBS De Hoeksteen gaan mogelijk fuseren. Momenteel kijken de scholen, samen met de overkoepelende onderwijsorganisatie Quadraten, naar de mogelijkheden hiervoor.

Dat bevestigt Patrick Tuil, bestuurder bij Quadraten. "Er is nog geen besluit genomen, want we kijken eerst naar de opties." Feit is dat beide christelijke scholen verlegen zitten om een nieuw gebouw. "Zowel De Parel als De Hoeksteen staan op de nominatie om nieuwbouw te krijgen."

Kinderopvang

Voor CBS De Parel geldt dat er eerder werd gekeken naar een nieuwe plek in Roden-Zuid. Maar de ontwikkeling van die woonwijk laat nog even op zich wachten en dan is het nog maar de vraag of er überhaupt plaats zou zijn voor De Parel.

Omdat beide scholen een beetje in hetzelfde schuitje zitten, wordt er nu gekeken naar een fusie. "Dit zou een mooie kans zijn om in een nieuw gebouw samen te gaan", denkt Tuil hardop. "We hebben als Quadraten ook de behoefte om meer kinderopvang aan te kunnen bieden. Dat zou in zo'n nieuw gebouw kunnen."

Nog geen besluit

Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat De Hoeksteen met 241 bijna het drievoudige aantal leerlingen heeft als De Parel (88). Laatstgenoemde school heeft op de huidige locatie flink ruimte over. Zo veel zelfs dat leerlingen van OBS De Flint uit Nietap tijdelijk worden gehuisvest in het gebouw van De Parel, wanneer hun school wordt herbouwd.