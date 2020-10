NAM schrapt honderden banen [update]

Bij de NAM werken nu nog ruim 1.300 mensen in vaste dienst. Oorzaak van het banenverlies is volgens NAM-directeur Johan Atema de sterke daling van de gasprijs. Daardoor draait het bedrijf dit jaar verlies en moeten de kosten worden verlaagd. Vorig jaar maakte de NAM nog een winst van 177 miljoen euro.

'Inkomsten gehalveerd'

Door de economische- en coronacrisis is de vraag naar gas sterk teruggelopen. "Vorig jaar kregen we nog 18 cent per kuub betaald voor gas dat we produceerden en dit jaar is dat 8 cent. Dus feitelijk zijn onze inkomsten gehalveerd", zegt Atema. "We zullen onze uitgaven moeten beperken en dat betekent ook dat we met 20 procent minder mensen vooruit zullen moeten."

Het zal niet de laatste reorganisatie zijn, zegt Atema. "Als de minister besluit wanneer het Groninger gasveld definitief dicht gaat zullen we ons daar weer op moeten inrichten en nog een keer reorganiseren."

Hoofdkantoor

Atema kan nog niet zeggen of de NAM in het huidige hoofdkantoor in Assen blijft zitten. "Daar hebben we nog geen besluit over genomen. Volgend jaar gaan we kijken of het kantoor geschikt is voor de mensen die we de komende jaren moeten herbergen."

Inmiddels heeft de PvdA-fractie in Assen vragen gesteld aan het college over het schrappen van de banen. De partij wil weten wat de gemeente doet op het gebied van vervangende werkgelegenheid.

