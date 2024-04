Provinciale Staten: maak van Drenthe geen tweede Groningen

De risico's van aardbevingen door gaswinning of oliewinning net over de grens in Duitsland bij Schoonebeek moeten worden meegenomen in de vergunning van de NAM voor aardoliewinning, gaswinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek. En schade in Duitsland veroorzaakt door mijnbouw moet in Nederland gewoon worden vergoed.

Dat wil een groot deel van Provinciale Staten die vanmiddag een spoeddebat hadden over de aardbeving van 2.1 op de schaal van Richter in de nacht van 23 op 24 maart vlak over de grens bij Emlichheim op drie kilometer diepte. Ook de bijdrage voor de regio Schoonebeek uit de aardoliewinning moet hoger, als het aan Provinciale Staten ligt.

Geen tweede Groningen

"Maak van Drenthe geen tweede Groningen", was te horen in de Statenzaal. Een aantal partijen met de SP voorop wil ook voor Schoonebeek de 'omgekeerde bewijslast.' Dat houdt in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door bodemtrillingen van mijnbouw veroorzaakt zijn.

En schade door mijnbouwaardbevingen uit Duitsland moet in Nederland ook worden meegenomen want anders vrezen PvdA en de ChristenUnie een "nieuw kastje aan de muur" voor inwoners. PvdA, SP en Volt deden een oproep om schadeafhandeling vooraf te regelen in de vergunningen van de NAM.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) van Mijnbouw weet dat de Commissie Mijnbouwschade wel naar schade uit Duitsland gaat kijken. Overigens is er volgens Jumelet na de aardbeving van Emlichheim nog geen schade gemeld. Maar ook hij wil in Drenthe geen tweede Groningen.

Duits risico meenemen in NAM-vergunningen

"En het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft al aan staatsecretaris Vijlbrief geadviseerd dat risico's uit de Duitse mijnbouw meegenomen moeten worden in de vergunningen voor de NAM." De NAM wil het laatste beetje aardgas uit het Schoonebeeker' veld gaan halen en wil in datzelfde gasveld het afvalwater uit de oliewinning gaan injecteren.

Het SodM en TNO stellen dat door de waterinjectie is er meer kans is op aardbevingen. Daarom moet de NAM bevingen goed monitoren, tijdig maatregelen nemen en het seismisch netwerk dat bevingen meet, uitbreiden. Bij twee bevingen binnen een jaar tussen 1.5 en 2.0 op de schaal van Richter of één tussen de 2.0 en 3.0 moet de NAM met maatregelen komen.

De beving van 2.1 bij Emlichheim vorige week zondag geeft aan dat de bodem onder het olieveld beweegt en dat dit niet ophoudt bij de landsgrens. Want ook in Duitsland zitten op 3 kilometer diepte gasvelden.