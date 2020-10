Woningen in Zuidwest-Drenthe zijn in trek

Binnen onze provinciegrenzen steeg het aantal woningverkopen het hardst in de regio Zuidwest-Drenthe. Daar werden 313 huizen verkocht. Dat was 23,3 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In de NVM-regio kop van Overijssel, waar onder meer Meppel onder valt, steeg het aantal verkopen met 6,9 procent het minst snel.

Woningprijzen

Overal in Nederland steeg de gemiddelde verkoopprijs. Binnen Drenthe was die stijging het grootst in de regio Grootegast e.o. met 17,3 procent. Deze NVM-regio bestrijkt een groot deel van de provincie Groningen, maar pakt onder meer de plaatsen Roden en Peize nog mee. De Drentse huizenprijzen stegen het minst in de regio kop van Overijssel. Daar werd de gemiddelde woning 8,8% duurder ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.

Daarmee blijft een gemiddelde woning nog wel het duurst in die regio. Een huis in de kop van Overijssel kost gemiddeld 301.000 euro. De regio Assen en omstreken komt op de tweede plaats met 292.000 euro. Een woning in de NVM-regio Zuidoost-Groningen, waar onder meer Borger, Gasselte en Valthermond onder vallen, is gemiddeld het goedkoopst met 255.000 euro.

Landelijk

Landelijk gezien steeg het aantal woningverkopen het hardst in de regio Waalwijk Drunen, met 44 procent. Gevolgd door Uden, waar het aantal verkopen steeg met 41 procent. In 8 van de 76 NVM-regio's nam het aantal verkochte woningen juist af ten opzichte van vorig jaar. Die daling was het grootst in Noordoost-Groningen met bijna 22 procent. In die regio stegen de huizenprijzen ook het minst hard. Een woning in Noordoost-Groningen werd gemiddeld bijna 2 procent duurder.

Voor de grootste stijging van de huizenprijzen blijven we ook in het Noorden. In de regio Zuidwest-Friesland steeg de gemiddelde verkoopprijs met 19,9 procent. In Slochteren met 18,1 procent.

Te weinig aanbod

Volgens de NVM stijgen de prijzen omdat de consument 'nauwelijks meer iets te kiezen' heeft. "De woningmarkt heeft echt verruiming nodig van het aanbod om woningen voor een grote groep betaalbaar te houden", stelt NVM-voorzitter Onno Hoes in een persbericht. Doordat het aanbod krimpt, maar de huizenkopers zich blijven aandienen, worden de prijzen opgedreven.