Omwonenden willen geen windmolens langs N34: 'Dit is afbraak van ons woonplezier'

'Wil geen proefpersoon zijn'

Mineke Evers is eigenaresse van manege De Eekwal, gelegen aan het Noordbargerbos. Met de komst van windmolens ziet ze de toekomst van haar manege somber in. "Wat voor effect hebben de bromtonen op dieren? Daar is nog niet veel over bekend. Ik wil absoluut geen proefkonijn zijn om dit te gaan ondervinden", vertelt Evers.

Evers vindt dat er eerst onderzoek moet komen naar de risico's voor haar paarden. "Als een paard een vreemd geluid hoort of een slagschaduw ziet, dan schrikt het. Ik wil geen risico lopen."

Niet één, maar twee

Windparkontwikkelaar Pure Energie had liever gezien dat beide windmolenparken er zouden komen en wil graag dat de raad hierover opnieuw discussie voert. Volgens de ontwikkelaar wordt het, door het besluit van de gemeente om één windpark te realiseren, moeilijker om de doelstellingen te halen.

Hierbij doelen ze op de doelstelling Wind op Land 2020, waarin afspraken gemaakt zijn voor de Regionale Energie Strategie Drenthe. Die afspraken gaan over de hoeveelheid grootscha­lige hernieuwbare elektriciteitsopwekking uit zon en wind in Drenthe in 2030. Ook is in deze afspraken vastgelegd hoe warmtebronnen het beste kunnen worden verdeeld en benut.

In de ogen van Pure Energie vertraagt de besluitvorming van de gmeente de realisatie van duurzame energiebronnen in Emmen, wat zou leiden tot hogere maatschappelijke kosten voor inwoners van Emmen.

Uitzicht vanaf Wildlands

'Afbraak van het woonplezier', dat is hoe Emmenaren de komt van windmolens zien. De bewoners zijn van mening dat er genoeg andere plekken in Emmen zijn om windmolens te plaatsen en er tegelijkertijd sprake is van minder overlast. "Zelfs vanaf het Raadhuisplein en Wildlands ga je deze windmolens zien, dat vergeten mensen misschien", zegt Boers.