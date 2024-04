Henny is al 80 jaar lid van de gymvereniging: 'Zolang het kan, doe ik het'

Mensen bewegen steeds minder, maar dat het goed voor je is, bewijst de 89-jarige Henny Giethoorn. Al tachtig jaar is ze lid van de gymvereniging. De Hoogeveense sport sinds 1944 bij gymvereniging Olympia.

Elke week gymt ze een uur lang met andere senioren. De gymoefeningen zijn wel veranderd in de loop der jaren, erkent ze. De zogeheten vogelnestjes zijn verruild voor balansoefeningen en de streep wordt op de grond gezet in plaats van op de evenwichtsbalk.

Bezige bij

"Ik heb gymmen altijd leuk gevonden", zegt Giethoorn. En ondanks dat de oefeningen nu wat anders zijn dan tientallen jaren geleden, is de 89-jarige nog steeds actief: "Ik heb gymmen altijd leuk gevonden", zegt ze.

Of het nou gaat omondgymnastiek, hardlopen, huppelen, de warming-up of cooling-down: Giethoorn draait haar hand nergens voor om. Toch kent ze haar grenzen. "Ik hou het bij twee keer in de week gymmen en volksdansen."