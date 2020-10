"Ja, daar zie ik vijf wilde zwijnen", zegt Jan Wiersma van Vliegend.nl, die de beelden voor RTV Drenthe maakt. Al binnen anderhalve minuut nadat de drone is gaan vliegen verschijnen de schimmen op het beeldscherm van zijn tablet.

Veel schade

Boer Helfriech Tiemens heeft duizenden euro's schade door de dieren. "Ze zijn ook bij de buurman wel in het maisveld gezien, maar ik heb de meeste schade. Ik denk dat ik de lekkerste mais heb", grapt hij. Maar het huilen staat hem nader dan het lachen door de schade.

"Ze trappen de mais plat en dat gaat dan schimmelen. De moderne hakselmachines pakken praktisch alles op van de grond, ook de verschimmelde maiskolven. Die stukken komen in het voer terecht en dat vinden mijn koeien niet lekker. Ik heb dus minder voeropbrengst en de koeien geven ook minder melk", zegt hij. Het is nog niet zo erg dat hij de hele partij weg moet gooien.

Bij12, dat bekijkt of faunaschade wordt vergoed, heeft ook dronebeelden gemaakt, maar Tiemens heeft nog niet gehoord of de wilde zwijnen daar ook op staan. Hij vindt dat meldingen van mensen onvoldoende serieus worden genomen. "Je moet hard bewijs hebben zoals een foto wil je voor schadevergoeding in aanmerking komen", zegt de boer.

Boer Tiemens met zijn been in een gat dat door een wild zwijn is gegraven (Rechten: RTV Drenthe)

Bij nadere bestudering van de dronebeelden blijkt het toch om reeën te gaan. "Ze bewegen zich anders dan wilde zwijnen", zegt Wiersma.

Tiemens had dat wel verwacht. "Het zijn enorm slimme dieren. Ik denk dat ze nu in het perceel van de buren zitten. Maar we zullen zien. Ik heb filmpjes gezien uit Oost-Duitsland dat er acht of negen wilde zwijnen voor een hakselmachine wegschieten. Die hadden zich in de laatste meters mais schuilgehouden."

Hij vindt dat de provincie meer moeite moet doen om de wilde zwijnen dood te schieten. "Al jaren geleden zijn er wilde zwijnen bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gezien. De provincie doet daar niets aan. De zes boa's hebben vier jaar achterstand met afschieten. Het moet nu eindelijk eens echt gaan gebeuren", aldus Tiemens.

Verder zoeken

De provincie herkent zich niet in de kritiek van Tiemens. "Er wordt met man en macht gewerkt om de dieren te traceren. En dat is lastig, want het is een enorm groot gebied", zegt een woordvoerder.

Over het bewijs dat nodig is om voor schadevergoeding in aanmerking te komen zegt de woordvoerder van de provincie: "Er zijn ook andere dieren die schade kunnen toebrengen aan gewassen, dus het moet wel zeker zijn dat het echt om wilde zwijnen gaat."