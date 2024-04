Nepagent probeert te achterhalen of je waardevolle spullen thuis hebt liggen

In Zuidoost-Drenthe worden mensen gebeld door criminelen die zich voordoen als politieagenten. Er zijn situaties bekend waarbij iemand zegt dat hij een agent is en belt met de mededeling dat er in de buurt wordt ingebroken.

De 'agent' vraagt daarna of mensen sieraden, geld of andere waardevolle spullen in huis hebben liggen. Ook probeert de crimineel persoonlijke gegevens, zoals adressen, te achterhalen. Op die manier hoopt de beller in kaart te brengen waar hij zou kunnen inbreken om dure spullen te stelen.

Vraag naar dienstnummer

De politie in Emmen zegt meerdere meldingen te hebben gekregen van zulke gevallen. "De politie zal nooit bellen om te vragen naar zulke informatie", zo wordt benadrukt.