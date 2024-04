Gemeente begonnen met verwijderen hakenkruisen en nazi-leuzen in Westerbork

Bij de voormalige waterzuivering in Westerbork is men begonnen met het verwijderen van nazistische en antisemitische leuzen. Vandalen hebben daar eind vorige week flink huisgehouden.

Flinke klus

De mede-eigenaar van het pand diende samen met de Belangenvereniging Westerbork het verzoek in bij de gemeente om de uitingen meteen te laten verwijderen. De gemeente zegt geschokt te zijn en ging meteen akkoord. Het is niet duidelijk wanneer alle teksten zijn verwijderd. Gezien de hoeveelheid leuzen, is dat nog wel even een klusje.