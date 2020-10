De sauna mag geen koffie schenken, maar wel aan je gezicht zitten

"Rutte heeft maatregelen benoemd, maar wij zijn daarin niet specifiek genoemd. Het is dus afhankelijk van de veiligheidsregio. Die kwam gisteravond om 11 uur met een bericht." Tegen die tijd had Van Putten haar gasten voor donderdag al afgezegd.

Van Putten hoopte onder de regels voor hotels te vallen, die mogen hun gasten nog eten en drinken serveren, maar de veiligheidsregio gaf aan dat dat er niet in zat. De sauna mag gewoon open, maar de gasten krijgen niets geserveerd. Daarnaast moeten ze werken met tijdsvakken. "Logisch wel, want je kan gasten niet twaalf uur niets laten eten of drinken. En een afhaalluikje waar gasten to-go iets kunnen halen mag ook niet."

50 tot 60 procent

"Het is de vraag of je nog open kan blijven" stelt Jos Keizer. Hij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellnessbedrijven. "In de praktijk draaien de sauna's sinds juli al op 50 tot 60 procent capaciteit. Als de horeca dan moet sluiten is dat een gemis."

Hoewel de regels landelijk nagenoeg gelijk zijn wijst Keizer erop dat sommige veiligheidsrisico's enkele uitzonderingen hebben gemaakt. "Dat je bij binnenkomst een fles water krijgt of een fruitdrank en een candybar. Dat moet je afstemmen met de gemeente en de veiligheidsregio."

Uitzondering in overleg

Ook komen sommige sauna's in de knel doordat ze een dubbele functie hebben. Keizer noemt een welnesscentrum waar ook zwemles wordt gegeven. "Bij sportscholen moeten de douches dicht. Bij sauna's niet. Daarover moet je in gesprek."

Vrijdag gaat de Sauna Thermen Zuidwolde weer open onder de nieuwe regels. Alle gasten zijn inmiddels benaderd, volgens Jeannette van Putten. "We gaan het twee weken proberen en dan evalueren of we zo doorgaan."

Van Putten wil zich absoluut niet afzetten tegen de coronamaatregelen, die volgens haar ook nodig zijn. "Maar ik blijf het ontzettend onbegrijpelijk vinden dat het restaurant niet open mag, maar boven mogen nog wel massages en gezichtsbehandelingen gegeven worden. Je mag ze nog geen kopje koffie geven, maar wel aanraken."