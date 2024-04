Burgemeester laakt uitstel gasbesluit door Eerste Kamer: 'Buitengewoon onhandig'

"Een heel slecht signaal." Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze reageert vol onbegrip op het besluit van de Eerste Kamer om voorlopig niet te stemmen over de definitieve sluiting van het Groninger gasveld.

"Er is heel lang beloofd aan inwoners van Groningen en Noord-Drenthe dat de gaswinning gaat stoppen", begint Hiemstra zijn relaas. "Dat erop wordt teruggekomen, en het besluit wordt uitgesteld; dat is buitengewoon onhandig."

'Dan ga ik daar mijn rol spelen'

Verschillende Eerste Kamerfracties, waaronder PVV, VVD en BBB, willen eerst meer informatie over de leveringszekerheid voordat er wordt gestemd over het dichtdraaien van de gaskraan. Dat standpunt leidde gisteren meteen tot veel verontwaardiging.

Zo zei demissionair staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) dat hij uitstel van langer dan een paar weken 'politiek niet gaat meemaken'. "Dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten, dan ga ik daar mijn rol spelen." Ook Groningse bestuurders reageerden geërgerd.

Zo'n zelfde houding laat ook Hiemstra zich aanmeten. "Als je denkt aan bouwen aan vertrouwen en later besluit om het wat langer aan te kijken, dan is dat een slecht signaal. Zeker na de parlementaire enquête en wat daarin allemaal gezegd is."