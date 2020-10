179 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

De meeste nieuwe besmettingen worden opnieuw gemeld in de gemeente Emmen. Daar werden 58 mensen positief getest op het virus. Met twee nieuwe besmettingen had de gemeente Westerveld de minste positieve tests.

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in onze provincie is licht gestegen. In de gemeente Assen kwam er eentje bij. Het aantal sterfgevallen door het virus in Drenthe is gelijk gebleven. Gisteren kwamen er nog vijf coronadoden bij.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM)

Gemeenten Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 140 (+6) 1 1 Assen 320 (+28) 13 (+1) 2 Borger-Odoorn 148 (+20) 5 4 Coevorden 195 (+7) 14 2 Emmen 900 (+58) 37 19 Hoogeveen 291 (+16) 26 9 Meppel 163 (+9) 11 5 Midden-Drenthe 112 (+9) 6 0 Noordenveld 180 (+9) 5 14 Tynaarlo 176 (+7) 9 0 Westerveld 79 (+2) 9 4 De Wolden 130 (+8) 11 5 Woonplaats onbekend 11 0 0

Landelijk

Het afgelopen etmaal zijn landelijk 7833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Gisteren had het RIVM 7296 positieve tests gemeld en op dinsdag 7377.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat nu op bijna 204.000. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 48.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 29. Tussen dinsdagochtend en gisterochtend waren 32 sterfgevallen gemeld.