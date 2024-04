Noordenveldse hondenbezitters moeten altijd een zakje bij zich hebben: 'We slaan door'

Een discussie over meer of minder regels in de gemeente Noordenveld, mondde vanavond vooral uit in een bescheiden verhandeling over hondenpoep. De gemeenteraad vindt het prima dat hondenbezitters zonder poepzakje beboet gaan worden.

Carbidschieten moet op oudjaarsdag in Noordenveld voortaan om zes uur 's avonds afgelopen zijn en caravans of aanhangers mogen niet langer dan drie dagen bij de weg staan. Zomaar twee voorbeelden die Lijst Groen Noordenveld uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) haalt die zouden moeten worden gewijzigd. Vanavond werd de bijgewerkte APV behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

'Ga in gesprek'

Fractievoorzitter Tineke Nieboer vindt dat de gemeente aan 'overregulering' doet: "Terwijl de aanpassing van de APV juist bedoeld is om minder regels in plaats van meer op te leggen."

Nieboer spreekt van 'betutteling' als het aankomt op boetes voor hondenbezitters die geen poepzakje of schepje bij zich dragen. Liever ziet ze dat mensen met elkaar in gesprek gaan als een hond ergens zijn behoefte doet waar dit niet wordt gewaardeerd. "Als je elke hondenbezitter beboet die geen zakje bij zich heeft, dan sla je door."

Grote ergernis

Frederik van Lookeren Campagne (D66) deelt die mening niet. "Wat kunnen we dan nog doen tegen hondenpoep? Ik weet dat dit een grote ergernis is onder inwoners."

Nanda Emmens (VVD) ziet liever ook dat men met elkaar in gesprek gaat. "Hoe meer regels we hebben, hoe meer we gaan handhaven en hoe minder we met elkaar in gesprek zullen gaan."

Opruimplicht

Burgemeester Klaas Smid wees de raad erop dat er voor de aanpassing van de APV uitvoerige gesprekken zijn geweest met onder andere de politie. "Bovendien hebben we gekeken naar de APV's van onze buurgemeenten, zodat we niet veel van die van hen afwijken."