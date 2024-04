Martijn Breukelman officieel beëdigd als nieuwe burgemeester Hoogeveen

"En dat komt met grote verantwoordelijkheid", stelde Korteland. Zelf was hij voor Breukelman de jongste burgemeester in onze provincie. "Het is aan u om de Drentse burgemeesters verder te brengen."

Stiekem was Korteland wel blij dat hij de lantaarn kwijt was. "Er zat een geurkaars in, dat rook nogal. Maar het had ook voordelen, als ik een gesprek kort wilde houden dan deed ik dat in de buurt van de kaars", grapte hij.

Politieke achtergrond