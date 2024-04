Tientallen meldingen van kinkhoest: 'Piek houdt naar verwachting aan'

In Drenthe wordt vaker melding gemaakt van kinkhoest dan afgelopen jaren. De stijging in onze provincie is vergelijkbaar met die in de rest van Nederland, meldt GGD Drenthe.

De toename van het aantal kinkhoestgevallen in 2024 noemt de GGD 'fors'. Dat heeft inmiddels geleid tot in ieder geval 80 besmettingen sinds begin dit jaar. "En we verwachten dat de piek nog even aanhoudt", zegt Geert Jan Stijntjes, arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

Ter vergelijking: vorig jaar lag het totaal aantal meldingen op 24, in 2022 was er één kinkhoestgeval bij de GGD bekend. Mensen met kinkhoest hebben met name last van hevige hoestbuien, die kunnen leiden tot een longontsteking.

Het werkelijk aantal infecties in 2024 ligt waarschijnlijk veel hoger, maar omdat niet iedereen met kinkhoestgerelateerde klachten zich meldt bij de huisarts, en zij niet elke besmetting aantonen, komen die cijfers niet terug in de tabellen. "Wat we nu weten is het topje van de ijsberg", schat Stijntjes in.

Coronamaatregelen en vaccinatiegraad

Een verklaring voor de stijging van het aantal gevallen wordt gevonden in een aantal factoren. Zo werkten de coronamaatregelen de verspreiding van kinkhoest tegen. "Nu die zijn opgeheven, geeft dat kinkhoest de mogelijkheid om weer goed rond te gaan. En omdat afweersystemen in de coronajaren niet meer echt zijn getraind in het uitschakelen van kinkhoest, kunnen meer mensen ziek worden", concludeert Stijntjes.

Een tweede aannemelijke oorzaak voor de opleving van kinkhoest is de dalende vaccinatiegraad. Wanneer er minder mensen gevaccineerd zijn, kan het virus zich makkelijker verspreiden. Ook daalt de kans op een ernstiger ziekteverloop bij mensen die zijn gevaccineerd. Kinkhoest is het gevaarlijkst voor baby's en jonge kinderen (0-4 jaar), bij volwassenen verlopen infecties vaker mild.

Om grootschalige uitbraken zo goed mogelijk tegen te gaan is een vaccinatiegraad nodig van tussen de 92 en 94 procent. De GGD heeft geen precieze verdeling van kinkhoestmeldingen per leeftijdscategorie, maar wel is duidelijk dat het aantal gevallen bij volwassenen aanmerkelijk hoger ligt dan bij jonge kinderen. De vaccinatiegraad in Drenthe ligt volgens de gezondheidsdienst over het algemeen hoog.